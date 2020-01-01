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هيئة الاسرى: البنك العربي يعيد رواتب 94 أسيرا بعد استلامها الى وزارة المالية

الإثنين 07 سبتمبر 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى: البنك العربي يعيد رواتب 94 أسيرا بعد استلامها الى وزارة المالية



رام الله /سما/

 استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أليوم، رفض البنك العربي استلام حوالة رواتب لـ 94 أسيرا ومحررا، وإعادتها لحساب وزارة المالية.

وأكد رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب أسبوع.

وأوضح أبو بكر، أنه منذ أن بدأت الأزمة مع البنوك بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي ملاحقتها بشأن حسابات الأسرى قبل أشهر، تم عقد عدة جلسات بين هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنوك وسلطة النقد، وتم الطلب من البنوك أن تستمر لحين تأسيس بنك محلي.

وشدد أبو بكر، على أنه لا داعي لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.

وبيّن، أن بعض الأسرى المحررين أبلغوا هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الراتب دخل إلى البنك ولكن البنوك أبلغتهم بعدم صرفه، وأنه تم إرجاع الراتب لوزارة المالية، متسائلا: "هذه التصرفات لماذا وعلى أي أساس تُبنى وما علاقتها بالواجب الوطني والانتمائي".

وأكد أبو بكر، على أن موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، واضح وعلني بالوقوف خلف كافة استحقاقات الأسرى وعائلاتهم وأننا سنواصل دعمهم بكل السبل والإمكانات مهما كان الثمن.

ولفت ، إلى أن الهيئة لا تريد أن تتأزم الأمور أكثر وتخرج من أياديها، داعيا البنوك الى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.

#هيئة الأسرى #البنوك الفلسطينية #مخصصات الاسرى

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