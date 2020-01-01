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الأردن يعيد فتح مطار الملكة علياء أمام الرحلات المنتظمة الثلاثاء

الإثنين 07 سبتمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يعيد فتح مطار الملكة علياء أمام الرحلات المنتظمة الثلاثاء



عمان /سما/

بعد توقف حركة الطيران التجارية في السابع عشر من آذار 2020، قرر الأردن إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الرحلات المنتظمة اعتبارا من الثلاثاء 8 أيلول/ سبتمبر بعد توقف دام نحو ستة أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا.

وبحسب ما أعلنت الحكومة الاردنية فإن اعادة الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى الأردن ستكون وفقاً لضوابط وشروط تضمن السلامة العامّة والوقاية.

وكان وزير النقل الاردني خالد سيف أكد إن تصنيف الدول عند فتح المطار الى (خضراء وصفراء وحمراء ) جاء مجرد من أي اعتبارات سياسية واقتصادية، معتمدا على تصنيفها وبائيا، مؤكدا أن هذا التصنيف متغير ويتم تعديله كل 14 يوما.

وبحسب وزير النقل فإن المسافر القادم إلى الأردن من أي دولة مصنفة خضراء سيبقى في المطار من ساعتين لاربع حتى تظهر نتائج فحوصات الكورونا له، مشيرا الى ان المسافر القادم من الدولة الخضراء سيدفع ثمن فحص الكورونا مقدما، على ان يكون يملك فحصا نتيجته سلبية لمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

وأكد سيف انه لن يطلب فحص كورونا لمن هم دون الخمس سنوات.

وأشار سيف في وقت سابق إلى أنه سيتم إلزام المسافرين القادمين إلى الأردن من جميع الدول بدفع كلفة فحص PCR مسبقا، مؤكدا انه سيتم فرض غرامة مالية بقدر بقيمة 10 آلاف دينار على كل مسافر يدلي بمعلومات مغلوطة بشأن مواجهة كورونا.

ولفت إلى أن مطار الملكة علياء الدولي لن يستقبل أكثر من 3 - 4 طائرات في الأسبوع الأول من فتح المطار.

ولفت وزير النقل الاردني إلى أن مطار الملكة علياء الدولي لن يستقبل أكثر من 3 - 4 طائرات في الأسبوع الأول من فتح المطار.

وتوقع سيف أن تكون خسائر قطاع الطيران في الأردن حتى نهاية 2020 نحو 200 مليون دينار.

#الاردن #مطار الملكة علياء #فيروس كورونا

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