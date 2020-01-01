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10 اصابات إثر تصادم حافلة طلاب مع شاحنة في الخليل

الإثنين 07 سبتمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 اصابات إثر تصادم حافلة طلاب مع شاحنة في الخليل



الخليل /سما/

أصيب 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم بين حافلة تقل طلاب وشاحنة في منطقة واد الكرم بالضاحية الغربية للخليل.

وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي الدكتور شريف الطردي إن المصابين تم ادخالهم الى قسم الطوارئ بالمستشفى، وجميعهم في حالة صحية متوسطة، بينهم 9 اطفال ومعلمة.


وأضاف الدكتور الطردي، أن الطواقم الطبية في المستشفى تعاملت مع جميع الحالات وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم، وسيتم تسريح المصابين من المستشفى خلال الساعات المقبلة ومساء اليوم، ومنهم قد يتم ادخاله الى الاقسام الداخلية في المستشفى لمتابعة علاجهم.

#حادث سير #الخليل

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