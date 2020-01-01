يائير لابيد يهاجم نتنياهو بسبب الاغلاق الذي تفرضة الحكومة

القدس المحتلة /سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، حكومة بنيامين نتنياهو بسبب الاغلاق الذي تفرضه على نحو أربعين تجمعًا سكنيًا بسبب تفشي وباء كورونا.



وقال لابيد، وفقًا لموقع "كان" العبري، إن حكومة نتنياهو لم تصبح منقطعة عن الشعب فحسب بل أصبحت حكومة خطيرة.



وأضاف، أن الجمهور لم يعد يوافق على دفع ثمن ما وصفه بالسمسرة الرخيصة التي تنتهجها الحكومة وعلى أعضائها الرحيل.

ويبدأ اعتبارًا من الساعة السابعة من مساء اليوم، إغلاق ليلي على 40 بلدة حمراء بالإضافة إلى إغلاق المؤسسات التعليمية فيها باستثناء التعليم الخاص، وذلك للحد من انتشار الفيروس، في تجنب لفرض إغلاق شامل في المناطق التي تشهد أعلى معدلات لتفشي كورونا.