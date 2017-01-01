كابل كهرباء بحري يربط إسرائيل بأوروبا .. تعرف على تفاصيله

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ستوقع بحلول نهاية العام الحالي، على اتفاقية هي الأولى من نوعها مع اليونان وقبرص لبناء كابل طاقة بحري يتم توصيله بشبكة الكهرباء الأوروبية.



وأضافت الصحيفة، أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2024، وتقدر تكلفته بـ 3.1 مليار شيكل، مع تمويله من قبل الاتحاد والدول الشريكة، بما في ذلك إسرائيل.



وسيمتد كابل الكهرباء، من إسرائيل متوجهاً إلى قبرص، ومن هناك إلى جزيرة كريت وشبه الجزيرة اليونانية، بعمق ثلاث كيلومترات وبطول 1750 كم، بحيث تستقبل إسرائيل في المرحلة الأولية من خلاله 1000 ميغاواط، وبعد ذلك ستضاعف سعته.



وفي عام 2017، استهلك الإسرائيليون 57.1 ألف ميغاواط من الكهرباء، مما يعني أن الكابل الجديد يمكن أن يحتوي على ما بين 20 و40 في المائة من متوسط ​​استهلاك الكهرباء الشهري للإسرائيليين.



ويعد هذا ثاني تعاون في مجال البنية التحتية بين البلدين، بعد مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي، شرق المتوسط​​، الذي تم التوقيع عليه في أثينا في يناير الماضي، والذي سيربط حقلي ليفياثان وأفروديت في قبرص باليونان ومن هناك إلى أجزاء أخرى من أوروبا.



ويرتبط الاتحاد الأوروبي وجميع دول القارة الأوروبية بشبكة فرعية واحدة وينتشر بين دول وقارات مختلفة ويتيح الاتصال تصدير واستيراد الكهرباء بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة الأخرى مثل تركيا وأوكرانيا والمغرب وغيرها وتعمل هذه التوصيلات على تحسين الكهرباء في تلك الدول.