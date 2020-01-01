مناشدة عاجلة للرئيس من أحد خريجي قطاع غزة

غزة / سما /

إلى سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين حفظه الله .

وإلى دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه حفظه الله .

أتقدم أنا نايف محمد اللحام وبإسم الخريجين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المحاصر منذ أربعة عشر سنة والذي يئن من الفقر والبطالة وتردي الأحوال المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم والتي أثقلت كاهله بسبب الانقسام البغيض والحصار الإسرائيلي الغاشم وعدم توفر فرص عمل لنا كخريجين تنقذنا من هذا الفراغ الذي يحيط بنا فنحن جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الذي نعيش به لا سيما أننا انولدنا به وارتوينا منه حبا وانتمائا .

فنحن الخريجين نحمل رسالة سامية لرفع راية الوطن عالية خفاقة ، ما يعانيه الخريجين في هذا الجزء من الوطن في المحافظات الجنوبية معاناة لا توصف فسنوات الإنقسام أضاعت طموحات وأحلام الشباب وجعلتهم في مهب الريح والوقت يمر كسرعة البرق دون أن نجني الثمار ونحقق الذات والعيش بحياة كريمة يحلم بها كل إنسان حر على وجه الأرض .

بيد أن مطلبنا حق ومشروع وعادل وواجب وليس منة أن نحصل على عمل ووظائف لبناء هذا الوطن والعيش الكريم . إن الشباب اليوم وخاصة الخريجين ضاقت بهم الحياة ذرعا فمنهم من ركب الأمواج بحثا عن حياة أفضل وترك وطنه الام الذي ولد وترعرع فيه وترك أهله ومنهم من انتحر قهرا وظلما وفقرا ومنهم من يموت في اليوم مائة مرة دون آذان صاغية ؛ إلي متى يبقى البأس والتشاؤم واليأس يحيط بنا نحن الخريجين فمطلبنا ليس مستحيلا ولا معجزا ولا معضلا بل عادلا وواجبا شرعيا لا لبس فيه ولا غموض .

نأمل أن يكون منكم هبة واستعدادا وشحذ الهمم لوضع حلا جذريا لمشكلة الخريجين في المحافظات الجنوبية الجزء الغالي عليكم يا سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن ويا سيادة رئيس الوزراء محمد اشتية ابو إبراهيم ؛ فنحن منكم وأنتم منا .

نايف محمد اللحام/ فلسطين/ المحافظات الجنوبية .