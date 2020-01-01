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إليسا: فلسطين بقلبي وما حدا يزايد على لبنان (تغريدة)

الإثنين 07 سبتمبر 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا: فلسطين بقلبي وما حدا يزايد على لبنان (تغريدة)



وكالات / سما /

أكدت الفنانة ​اللبنانية ​إليسا​ على موقفها الدائم بدعم ​فلسطين​، ووقوفها إلى جانب شعبها في حقوقه، مشيرة إلى أنها لا تقبل أن يزايد أحداً على لبنان في هذه القضية، لأنه أكثر بلد وقف إلى جانب فلسطين ودافع عن قضيتها.

وعبر صفحتها الخاصة على موقع “تويتر” كتبت إليسا: “فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع إسرائيل. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين”.

وأضافت: “وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان”.

#لبنان #فلسطين #إليسا

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