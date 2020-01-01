خطر داهم يهدد بمذبحة في أفريقيا .. ما القصة؟

وكالات / سما /

علقت العشرات من أفراس النهر في بركة كانت مملوءة بالطين والماء، في محمية طبيعية بدولة ناميبيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، تواجه الحيوانات خطر الموت جوعا وعطشا.

وقال مدير مخيم "ليفينغستون"، إن البركة كانت تحصل على مياهها من نهر قريب، إلا أن فترة جفاف طويلة أدت لتجفيف المنبع.

وباتت العديد من حيوانات فرس النهر عالقة في البركة منذ شهور، حيث أشار مدير المحمية إلى أن عددها يزيد عن 40.

ويساعد المخيم على ضخ المياه إلى داخل البركة حتى تبقى هذه الحيوانات على قيد الحياة، كما أضاف مدير المخيم "تثبت هذه الطريقة فعاليتها حتى الآن، لكننا بحاجة ماسة على دعم مالي لتغطية نفقات الوقود أو مصادر الطاقة الشمسية من أجل المضخة".

وأوضح مدير المخيم أن أحد صغار أفراس النهر نفق بالفعل.