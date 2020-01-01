الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

وكالات / سما /

أطلقت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار البصري عن بعد من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين اليوم الاثنين.

وتم إطلاق القمر الصناعي قاوفن-11 02 بواسطة صاروخ لونغ مارتش 4 بي في الساعة 1:57 مساءً (بتوقيت بكين) ، بحسب المركز. وكانت هذه المهمة رقم 345 للصاروخ الحامل من طراز لونغ مارتش.

ويبلغ القمر الصناعي الجديد مستوى المتر الفرعي من الدقة. وسيتم استخدامه بشكل أساسي في مسوحات الأراضي وتخطيط المدن وتأكيد حقوق الأرض وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

كما سيوفر القمر الصناعي الذي تم إطلاقه حديثًا دعمًا للمعلومات لبناء الحزام والطريق.