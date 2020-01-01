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الرئاسة: جاليتنا في الامارات ستظل عنصرا بناء ولن تكون جزءا من أية أزمات عابرة

الإثنين 07 سبتمبر 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: جاليتنا في الامارات ستظل عنصرا بناء ولن تكون جزءا من أية أزمات عابرة



رام الله / سما /

 قال ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يقدر عاليا الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية الفلسطينية في دولة الامارات العربية المتحدة، وما ساهمت به خلال العقود الماضية في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والاماراتي.

وعبر الناطق الرسمي عن ثقة الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بوعي أبناء جاليتنا في دولة الامارات وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة لتفويت أية محاولات ترمي إلى خلق شرخ بينهم وبين شعوب الدول التي يعيشون معها، معربا عن الايمان بأن جالياتنا عامة، بما فيها جاليتنا في دولة الامارات العربية، ستظل عنصرا بناءً ولن تكون جزءا من أية أزمات عابرة تنشأ لهذا السبب او ذاك.

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#الامارات #الرئاسة #الجالية الفلسطينية

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