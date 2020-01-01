فيديو.. الصين تطلق أول هاتف رخيص في العالم مزود بمقياس لحرارة الجسم!

وكالات / سما /

أعلنت الصين عن إطلاق أول هاتف رخيص الثمن، يتضمن تقنية قياس حرارة الجسم، وذلك في ظل جائحة كورونا التي انتشرت على مستوى العالم.

وأوضح موقع "روسيا اليوم"، ان هاتف UMIDIGI A7S الجديد، يعتمد في قياس درجة حرارة الجسم على مقياس خاص يعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء يمكن تفعيله بالضغط على زر خاص موجود على الجانب الأيسر من هيكل الهاتف، وبمجرد الضغط على الزر ووضع الإصبع على المستشعر الموجود قرب الكاميرا سيظهر الجهاز درجة حرارة المستخدم.

كما زود هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار، فيه شاشة بمقاس 6.53 بوصة، بأبعاد "9:20"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD.

وحصل الهاتف أيضا على معالج MediaTek MT6737 بتردد 2 غيغاهيرتز، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وزوده المطورون ببطارية بسعة 4150 ميلي أمبير، وبماسح لبصمات الأصابع، وانظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل Android 10 Go.

والجدير بالذكر أن على الرغم من سعره الذي يبلغ 69.9 دولار فقط حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة ( 13+8+2) ميغابيكسل، فيها تقنيات لقياس عمق الصورة أوتوماتيكيا وتقنيات لالتقاط صور عريضة.