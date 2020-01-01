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الاحتلال يخطر بهدم بركسين لتربية الماشية وبيتا للشَّعر شرق بيت لحم

الإثنين 07 سبتمبر 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيليل، اليوم الاثنين، بهدم بركسين لتربية الماشية وبيتا للشَّعر في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال ، إن الاحتلال أخطر المواطن محمود إبراهيم عبيات بهدم بركسين وبيتا للشعر قريبة من مستوطنة معالي عاموس، وتم إعطاؤه مهلة 20 يوما لإخلاء المنطقة والا سيتم هدمها والاستيلاء على كل شيء في المكان.

وأضاف أن قرية كيسان تتعرض الى هجمة استيطانية شرسة، وتشهد أكبر مشروع استيطاني في بيت لحم، ينذر بالاستيلاء على حوالي (3500) دونم.

يشار الى أن الاحتلال قام قبل ثلاثة أسابيع بهدم بركسات في قرية كيسان تعود للموطنين حسين عبد الله عبيات، وطلب غزال. 

#الاحتلال

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