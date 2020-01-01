الاحتلال يعتقل أمين سر حركة "فتح" في مخيم عقبة جبر

اريحا / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمين سر حركة فتح في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، نصار أبو داهوك.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أبو داهوك، عقب مداهمة منزله في المخيم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

في سياق آخر، فتشت قوات الاحتلال مزرعة نخيل في مدينة أريحا، تعود ملكيتها للأسير حكمت عوضات.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال داهموا مزرعة الأسير عوضات في المنطقة الشرقية، ونفذوا عمليات تفتيش وحفر واسعة في المزرعة دون العثور على شيء.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عوضات في السابع من اغسطس آب الماضي بعد مداهمة منزله في مخيم عقبة جبر.