كحيل: سنطرح فكرة إنشاء صندوق مماثل لوقفة عز بغزة

غزة / سما /

قال أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه سيتم طرح فكرة إنشاء صندوق وقفة عز أو ما يماثله في القطاع، على الوفد الوزاري القادم من رام الله خلال اجتماع سيعقد مع الوفد.

وطالب كحيل في حديث إذاعي، بإنشاء هذا الصندوق في غزة، وجمع التبرعات له من أموال شركات القطاع الخاص المتمثلة بالاتصالات والبنوك وشركات التأمين وغيرها.

وقال: "يتوجب على شركات القطاع الخاص المساهمة بالدفع لصندوق غزة لدعم شريحة العمال والأسر المتعففة التي دخلت على خط الفقر بسبب الحصار".

وأضاف: "إذا ما استمرت هذه السياسة بتجاهل دعم فكرة إنشاء صندوق لغزة سيتم إنشاء صندوق موازي والدفع له من أموال الشركات".

وأكد على ضرورة استغلال الأجواء الايجابية لإنجاح المصالحة بالتركيز على دعم غزة والوقوف إلى جانب الأسر المحتاجة والفقيرة.