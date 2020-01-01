  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

كحيل: سنطرح فكرة إنشاء صندوق مماثل لوقفة عز بغزة

الإثنين 07 سبتمبر 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحيل: سنطرح فكرة إنشاء صندوق مماثل لوقفة عز بغزة



غزة / سما /

قال أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه سيتم طرح فكرة إنشاء صندوق وقفة عز أو ما يماثله في القطاع، على الوفد الوزاري القادم من رام الله خلال اجتماع سيعقد مع الوفد.

وطالب كحيل في حديث إذاعي، بإنشاء هذا الصندوق في غزة، وجمع التبرعات له من أموال شركات القطاع الخاص المتمثلة بالاتصالات والبنوك وشركات التأمين وغيرها.

وقال: "يتوجب على شركات القطاع الخاص المساهمة بالدفع لصندوق غزة لدعم شريحة العمال والأسر المتعففة التي دخلت على خط الفقر بسبب الحصار".

وأضاف: "إذا ما استمرت هذه السياسة بتجاهل دعم فكرة إنشاء صندوق لغزة سيتم إنشاء صندوق موازي والدفع له من أموال الشركات".

وأكد على ضرورة استغلال الأجواء الايجابية لإنجاح المصالحة بالتركيز على دعم غزة والوقوف إلى جانب الأسر المحتاجة والفقيرة.

الأكثر قراءة اليوم

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

اشتية في رسالة الى الطلبة والمعلمين: "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"

"التنمية" تعلن آلية صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء ولمن ستصرف ..

الجالية الفلسطينية تستنكر حملات الإساءة والتحريض المستمرة ضد دولة الإمارات

والا: التقارب الحمساوي الفتحاوي خطوة خطيرة إستراتيجيا على إسرائيل

الأخبار الرئيسية

860x484 (4)

صور: الشاباك يزعم اعتقال فلسطينيين شقيقين من النقب بتهمة التخطيط لهجوم بتعليمات من حماس

ميلادينوف : اتفاق على ترتيب لخروج المرضى من غزة

"التنمية" تعلن آلية صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء ولمن ستصرف ..

وزارة الصحة : تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

resize (1)

في أول حديث عبر تلفزيون فلسطين.. هنية: الشعب من يختار قيادته ولا يستطيع أحد ان يفرضها عليه