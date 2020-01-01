فيديو.. نجاح تجربة إقلاع وهبوط لنموذج طائرة "V" المرتقبة

وكالات / سما /

نجحت طائرة الركوب المعروفة بالطائرة "V" في مناورة للإقلاع والهبوط، من أجل فجص كفاءتها، وقدرتها على الدوران، لكن بنموذج مصغر.

وتقول التقارير إن الطائرة الجديدة ستكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 20% مقارنة بالطائرات العادية.

وعمل قائد المشروع الدكتور رويلوف فوس، على نموذج يبلغ 22.5 كيلوغرام، وبطول 3 أمتار، في قاعدة جوية في ألمانيا، وعملوا مع فريق من إيرباص وأجروا مناورات الطيران والهبوط.

وأعلن الفريق عن نجاح التجربة من حيث إجراء الدوران عند الإقلاع بسرعة 80 كم/ ساعة، لكن فعالية الطائرات في الرحلات الفعلية لا تزال غير مؤكدة تماما.

ومع التجربة، قال العاملون عليها إنه يتعين تغيير مركز ثقل الطائرة، وإصلاح الهوائي الخاص بها.

والخطوة التالية الآن هي أن يستخدم الفريق البيانات التي حصل عليها من الرحلة التجريبية، لبناء نموذج برمجي يمكنهم من اختبار الطائرة في جهاز محاكاة الطيران، واستخدام النتائج للبحث والتطوير.

وتقول الحسابات إن الشكل الآيروديناميكي الفائق للطائرة، ووزنها المنخفض، يمكن أن يقللا من استهلاك الوقود بنسبة 20%.