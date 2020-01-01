ميلادينوف : اتفاق على ترتيب لخروج المرضى من غزة

غزة / سما /

أعلن نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق على ترتيب مؤقت للسماح للمرضى من غزة بالخروج لتلقي العلاج خارجها.

وقال ميلادينوف في تغريدة له عبر حسابه في تويتر "تم الاتفاق على ترتيب مؤقت لدعم المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من غزة للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية خارج القطاع".

ولم يكشف ميلادينوف عن أي تفاصيل حول الاتفاق الذي فيما يبدو أنه تم بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي ضمن التفاهمات الخاصة باستعادة الهدوء في القطاع.

وشكر ميلادينوف، نائبه جيمي ماك غولدريك، ومكتب اليونسكو العام، على عملهم الدؤوب مع جميع الأطراف بشأن الاتفاق.