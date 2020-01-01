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الصالحي يدافع عن ألوان جبل المكبر

الإثنين 07 سبتمبر 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي يدافع عن ألوان جبل المكبر



القدس المحتلة / سما /

واصل نادي جبل المكبر صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل بالضفة المحتلة 2020-2021.

وأكد نادي جبل المكبر تعاقده مع الدولي السابق هشام الصالحي مدة موسم واحد, عقب نهاية عقده مع سلوان.

ويعدّ الصالحي إضافة قوية لجبل المكبر, لا سيما أنه ظهر مع المنتخب الوطني الفلسطيني في كأس أمم آسيا 2015, وكان لاعبا سابقا في صفوف هلال القدس, وشباب الأمعري, وأبناء القدس.

يشار إلى أن جبل المكبر حلّ في المركز الثامن لدوري المحترفين بالموسم الأخير برصيد 27 نقطة, وسبق له ضم ساجد الغول, ومهدي عيسى, وفهد كنعان.

#جبل المكبر #هشام الصالحي #دوري المحترفين

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