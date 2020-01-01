ريال مدريد يُؤجل بذل الجهود الاقتصادية من أجل مبابي

وكالات / سما /

يبدو أن نادي ريال مدريد، لن يتعاقد مع أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لأسباب عديدة، أبرزها العجز المالي الذي يشكو منه الفريق بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولو لم يحدث هذا الوباء، لكان إدواردو كامافينجا لاعباً لريال مدريد هذا الموسم، وربما كان سيتحرك النادي الملكي تجاه لاعبين آخرين، على غرار كيليان مبابي وإيرلينج هالاند وبول بوجبا.

وبحسب صحيفة “ABC” الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يُنفق الأموال على شراء اللاعبين في هذا الصيف، حيث يسعى النادي الملكي لتوفيرها من أجل التعاقد مع كيليان مبابي في عضون الموسمين القادمين.

ويود ريال مدريد الحفاظ على علاقة جيّدة مع جميع الأندية الكبيرة وبالأخص باريس سان جيرمان، وبالتالي سيكون النادي الملكي مطالباً بالجلوس على طاولة المفاوضات مع مسؤولي الفريق الفرنسي.

وأوضحت، أن باريس سان جيرمان يضغط على مبابي لتجديد عقده، حيث أبدى النادي الباريسي استعداده لمنحه 36 مليون يورو كراتب سنوي، ولكن يبدو أن اللاعب الشاب مُصر على عدم الاستمرار لفترة أطول مع فريقه الحالي.