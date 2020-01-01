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تدريبات برشلونة تستعد لعودة ميسي اليوم

الإثنين 07 سبتمبر 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدريبات برشلونة تستعد لعودة ميسي اليوم



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ليونيل ميسي نجم برشلونة سيعود للتدريبات اليوم الاثنين لكي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 2020-2021 بعد أن حسم قرار البقاء في ملعب الكامب نو.

وكان ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته بالرحيل عن النادي، لكن الإدارة رفضت طلبه بشكل قاطع، ليخرج يوم الجمعة الماضي ويعلن البقاء كونه لا يريد الدخول في حرب قضائية مع النادي الذي ترعرع به.

وغاب ميسي عن تدريبات برشلونة طوال الأيام الماضية كونه كان يخطط للرحيل، لكن بعد إغلاق هذا الملف، سوف يشارك في الحصة التدريبية مساء اليوم للمرة الأولى منذ الهزيمة التاريخية ضد بايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم الأرجنتيني خضع يوم أمس لفحص فيروس كورونا، وظهرت النتيجة السلبية، وبالتالي بات مستعداً للانضمام إلى تدريبات الفريق.

وأضاف التقرير أن تدريبات برشلونة اليوم ستنطلق في تمام الساعة 5:30 بتوقيت إسبانيا، لكن ميسي سيصل قبل ساعة من هذا الموعد لكي يقوم ببعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

#برشلونة #ميسي #تدريبات

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