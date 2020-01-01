  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سواريز خطط لخيانة برشلونة مع نادٍ إسباني

الإثنين 07 سبتمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سواريز خطط لخيانة برشلونة مع نادٍ إسباني



وكالات / سما /

حاول لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الانتقال إلى نادٍ ينشط ببطولة الدوري الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل توصله لاتفاق مع يوفنتوس.

وأبلغ رونالد كومان، لاعبه لويس سواريز بضرورة البحث عن فريق جديد للانتقال إليه هذا الصيف، كما شدد له على أنه سيلعب دوراً احتياطياً إذا استمر لموسم إضافي بالكامب نو.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، فإن بيئة لويس سواريز اتصلت بأتلتيكو مدريد قبل أيام لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني، وعما إذا كان بإمكانهم تحمل قيمة الصفقة وراتب اللاعب.

وأضافت الإذاعة المذكورة، أن أتلتيكو مدريد يواجه صعوبة كبيرة في منافسة أندية مثل يوفنتوس، رغم أن دييجو سيميوني تحدث شخصياً مع لويس سواريز لتبادل الانطباعات قبل أيام قليلة.

وأوضحت: “من ناحية أخرى، كان أتلتيكو مدريد يبحث عن مهاجم صريح منذ فترة طويلة، ولكن لكي يتمكن من تحقيق ذلك، ينبغي عليه بيع بعض العناصر، ويأمل النادي المدريدي خروج لاعبين مثل ماريو هيرموسو ودييجو كوستا وموراتا”.

وحاول أتلتيكو مدريد ضم إدينسون كافاني، لكنه لم يصل إلى أي اتفاق معه، وبالتالي بات عليه البحث عن خيارات جديدة.

#لويس سواريز #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

شاهد الصور : استقبال حاشد لـ"هنية" في مخيم عين الحلوة بلبنان

اشتية في رسالة الى الطلبة والمعلمين: "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"

الجالية الفلسطينية تستنكر حملات الإساءة والتحريض المستمرة ضد دولة الإمارات

والا: التقارب الحمساوي الفتحاوي خطوة خطيرة إستراتيجيا على إسرائيل

شاهد: الداخلية بغزة تفرض إجراءات مشددة في حيّ الصبرة بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

"التنمية" تعلن آلية صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء ولمن ستصرف ..

وزارة الصحة : تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

resize (1)

في أول حديث عبر تلفزيون فلسطين.. هنية: الشعب من يختار قيادته ولا يستطيع أحد ان يفرضها عليه

ملك السعودية لترامب: "التطبيع مع إسرائيل فقط بعد حل القضية الفلسطينية

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة