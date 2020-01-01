سواريز خطط لخيانة برشلونة مع نادٍ إسباني

وكالات / سما /

حاول لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الانتقال إلى نادٍ ينشط ببطولة الدوري الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل توصله لاتفاق مع يوفنتوس.

وأبلغ رونالد كومان، لاعبه لويس سواريز بضرورة البحث عن فريق جديد للانتقال إليه هذا الصيف، كما شدد له على أنه سيلعب دوراً احتياطياً إذا استمر لموسم إضافي بالكامب نو.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، فإن بيئة لويس سواريز اتصلت بأتلتيكو مدريد قبل أيام لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني، وعما إذا كان بإمكانهم تحمل قيمة الصفقة وراتب اللاعب.

وأضافت الإذاعة المذكورة، أن أتلتيكو مدريد يواجه صعوبة كبيرة في منافسة أندية مثل يوفنتوس، رغم أن دييجو سيميوني تحدث شخصياً مع لويس سواريز لتبادل الانطباعات قبل أيام قليلة.

وأوضحت: “من ناحية أخرى، كان أتلتيكو مدريد يبحث عن مهاجم صريح منذ فترة طويلة، ولكن لكي يتمكن من تحقيق ذلك، ينبغي عليه بيع بعض العناصر، ويأمل النادي المدريدي خروج لاعبين مثل ماريو هيرموسو ودييجو كوستا وموراتا”.

وحاول أتلتيكو مدريد ضم إدينسون كافاني، لكنه لم يصل إلى أي اتفاق معه، وبالتالي بات عليه البحث عن خيارات جديدة.