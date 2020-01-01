عائلة الاسير علي شواهنة تحمَّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته

قلقيلية / سما /

أعربت عائلة الأسير الإداري "علي رفيق شواهنة (40عاما)، من بلدة كفر ثلث قضاء قلقيلية، عن قلقها الشديد على حياته، بعد تردي وضعه الصحي وظهور أعراض مرضية جديدة في ظل إهمال طبي من إدارة السجون .

وقالت الناشطة أمينة الطويل زوجه الأسير "شواهنه" أن صحته تراجعت في الاسابيع الاخيرة، وبعد إجراء فحوصات طبية أولية في سجن النقب أكد الطبيب وجود نقص حاد في إنتاج كريات الدم البيضاء في نخاع العظم ، واكد على حاجته للنقل لإحدى المستشفيات المدنية من أجل الحصول على خزعة من النخاع الشوكي، لتشخيص الحالة ومعرفة الأسباب الرئيسية لهذا الخلل الوظيفي .

وأكدت الطويل ان "زوجها" يعاني من آلام حادة في العظام ، ودوخة إلى جانب نقص كبير في نسبة مخزون الحديد، والتهابات شديدة في المسالك البولية، وكذلك التهابات حادة في المريء مؤكدة أنها قامت بنقل هذه الاعراض الى اطباء متخصصين و بدورهم أكدوا على ضرورة الحصول على عينة من بلازما الدم، وخزعة من النخاع للتأكد من سبب هذه الأعراض .

وحمَّلت عائلة " شواهنه" سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته سلامته وخاصه في ظل انتشار فيروس كورنا في بعض السجون ، و طالبت بسرعة الكشف عن سبب تردى وضه الصحي ، وتقديم العلاج المناسب له، وخاصه انه كان اجرى قبل اعتقاله عمليتي منظار للمرئ أكدت حاجته للمتابعة الطبية والعلاج مدى الحياة .

ويذكر أن المعتقل شواهنة اسير سابق كان امضى 14 عاما في سجون الاحتلال بشكل متواصل، وأعيد اعتقاله في نيسان الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري ، وتم التجديد له مرة ثانية لمدة 5 أشهر، وكان تعرض خلال اعتقاله الماضي للتعذيب الشديد، والعزل وخاض عدة إضرابات عن الطعام .