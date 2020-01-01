الصحة الإسرائيلية: 2257 مصابا جديدا بكورونا وارتفاع عدد المصابين الخطرين

القدس المحتلة / سما /

أصيب 2257 شخصًا بفيروس كورونا أمس، الأحد، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الإثنين، مع يعني استمرار وتيرة التراجع التي بدأت يوم الجمعة.

وارتفع عدد المصابين الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 137 شخصًا، بينما وصل عدد المتوفين إلى 1019، ووصفت حالات 476 مصابًا بالخطيرة، في ارتفاع بعشرين مصابا عن الأمس، و162 بالمتوسطة.

ويرتفع بهذا عدد الحالات النشطة إلى 27099 مصابًا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 103849.

لكن معطيات الوزارة أشارت إلى أنّ نسبة الإصابة من نسبة الفحوصات وصلت إلى 11.8٪، وهو ما اعتبرته "مؤشرًا خطيرًا"، بمعنى مصاب كل ثمانية فحوصات.

ويبدأ منذ الساعة السابعة من مساء اليوم، الإثنين، إغلاق ليلي على 40 بلدة حمراء بالإضافة إلى إغلاق المؤسسات التعليمية فيها باستثناء التعليم الخاص، وذلك للحد من انتشار الفيروس، في تجنب لفرض إغلاق شامل في المناطق التي تشهد أعلى معدلات لتفشي كورونا.

ومن غير المعروف ما هي هذه البلدات، على أن تنشر قائمة الإثنين، وتشمل القيود الجديدة:

تقييد الحركة حتى 500 متر من مكان السكن من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا.

إغلاق المؤسسات التعليمية باستثناء التعليم الخاص.

إغلاق المصالح التجارية باستثناء "الحيوية" (محال بيع المنتجات الغذائية والصيدليات) خلال فترة الإغلاق الليلي.

منع التجمهر لأكثر من 20 شخصا في أماكن مفتوحة و10 أشخاص في أماكن مغلقة.

وتضم لائحة المدن الحمراء المعدلة التي طرحها غمزو لمصادقة كابينيت كورورنا، 40 سلطة محلية من بينها 27 عربية هي: أبو سنان؛ أم الفحم؛ بقعاثا؛ باقة الغربية؛ البعينة نجيدات؛ جولس؛ جلجولية؛ جت؛ دالية الكرمل؛ زيمر؛ الرينة؛ الطيبة؛ الطيرة؛ كسرى سميع؛ كفر قرع؛ كفر برا؛ كفر مندا؛ كفر قاسم؛ عين ماهل؛ اللقية؛ الناصرة؛ عسفيا؛ عرعرة؛ الفرديس؛ قلنسوة؛ شفاعمرو؛ يافة الناصرة.