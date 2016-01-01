إسرائيل مدينة لإيران بـ 1.1 مليار دولار ثمن شحنات نفط سرية

القدس المحتلة / سما /

طالبت إيران إسرائيل بدفع 1.1 مليار دولار تعويضات عن شحنات نفطية لم تسدد ثمنها، تم شحنها عبر خط نفطي سري بين البلدين يعود إلى زمن الشاه.

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا"، في تقرير نشرته أمس الأحد، أن إيران كانت قد عقدت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي (1941-1979)، اتفاقا مع إسرائيل يقضي بتدشين خط نفطي سري لتصدير النفط الإيراني إلى إسرائيل ثم إلى أوروبا.

وأوضحت الوكالة أن هذا الخط كان يؤمن نقل النفط الإيراني إلى إسرائيل على أن تقوم الأخيرة بدفع رسوم نقل النفط، فضلا عن ثمن الشحنات النفطية نفسها، ولكن بعد قيام الثورة الإيرانية، في العام 1979 وقطع العلاقات بين البلدين، قامت إيران بمقاضاة إسرائيل لدفع تعويضات عن هذا الخط النفطي.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه بعد سقوط نظام الشاه ، ظل في هذا الخط النفطي ما يقرب من 800 ألف طن من النفط الإيراني، في وقت قامت إسرائيل بنقل هذه الشحنات إليها دون أن تسدد ثمنها.

ولفتت إلى أن محكمة سويسرية قضت في 2016 بدفع إسرائيل 1.1 مليار دولار لإيران، مقابل شحنات النفط المذكورة ورسوم نقلها، بينما امتنعت إسرائيل عن دفع التعويضات لإيران، وبدأت تماطل بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على طهران.