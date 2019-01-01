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الكويت:احباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلاد واعتقال ضابطين بتهمة خيانة الوطن

الإثنين 07 سبتمبر 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت:احباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلاد واعتقال ضابطين بتهمة خيانة الوطن



الكويت / وكالات /

كشف مصدر أمني كويتي رفيع عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلاد.
وأوضح المصدر، أنه تم اليوم الأحد إلقاء القبض على ضابطين يشغلان أعمالا حساسة. وبدأت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في .2019
ونقلت صحيفة” القبس” الكويتية على موقعها الالكتروني عن المصدر القول ، أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن.
من جانبه صرح النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني حول الموضوع قائلا: «سنكشف حقائق فهناك متواطؤون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة». وتساءل العدساني من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام.

#الكويت #خيانة

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