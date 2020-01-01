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"التنمية" تعلن آلية صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء ولمن ستصرف ..

الإثنين 07 سبتمبر 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية" تعلن آلية صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء ولمن ستصرف ..



غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن آلية صرف المنحة القطرية على الأسر المتعففة والمتضررين من جائحة كورونا بدءا من غد الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت إن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت أقل من 13 مرة ومن استلمت 13 مرة وعدد أبنائها 6 فما فوق.

وذكرت الكحلوت أن عملية الصرف ستسمر على مدار خمسة أيام وذلك عبر مكاتب البريد وشركات الاتصالات وذلك منعا للازدحام وضمن إجراءات الوقاية والسلامة.

وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن المستفيدين من المنحة حين الانتهاء من ترتيبات الصرف.

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