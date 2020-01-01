شقيق ابراهام منغيستو يهاجم الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

في مقابلة من اذاعة الجيش الإسرائيلي، هاجم ايلان منغيستو، شقيق الأسير لدى حماس بغزة، ابراهام منغيستو، الحكومة الإسرائيلية، ورئيس الحكومة، ووزير الجيش غانتس.



وقال إيلان لإذاعة الجيش الإسرائيلي جليتساهل، صباح اليوم الأثنين، "إن الحكومة الإسرائيلية تتحاور مع كافة الأطراف الدولية، ولم نرى أي تحركات عملية، ولم نسمع يوما منها أنها طالبت بأخي".



وأضاف، "أخي ابراهام يدخل الآن عامه السادس بالأسر، ونحن لا نعلم عنه أي شيء، والحكومة تواصل تجاهل الأمر، ولا يوجد شيء أكثر قساوة من عدم الوضوح، نحن لا نعلم إذا كان حيا أو ميتا"



وأشارت الإذاعة الى أن عائلة منغيستو، تواصل منذ عدة سنوات، السعي لإعادة انبها ابراهام الى الديار، والضغط على الحكومة الإسرائيلية، للتقدم بهذا الموضوع.