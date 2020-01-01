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إدارة سجن "مجدو" تواصل عزل 7 أسرى في ظروف إعتقالية صعبة

الإثنين 07 سبتمبر 2020 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن إدارة معتقل مجدو تواصل عزل 7 أسرى في ظروف اعتقالية قاسية ومقلقة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسرى المعزولين حالياً داخل زنازين مجدو، هم: محمد جابر من رام الله، ووائل نعيرات من جنين، وعمر خرواط ووائل فنون وعماد البطران من الخليل، ووائل الجاغوب ومحمود عطا الله من نابلس.

ولفتت إلى أن إدارة السجن تسلب هؤلاء الأسرى أبسط حقوقهم الأساسية، ويتم زجهم داخل غرف ضيقة قذرة، سيئة التهوية والإنارة، وتمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي وزيارة ذويهم.

وأضافت في ظل جائحة كورونا تتخذ إدارة المعتقل بحقهم سلسلة الإجراءات التنكيلية، ولا توفر لهم أية مواد تنظيف أو معقمات، كما تتعمد القيام بما يسمى "الفحص الأمني" (دق الشبابيك) مرتين خلال اليوم، علما بأنه منذ ظهور الوباء أقدمت إدارات سجون الاحتلال على القيام بالفحص الأمني مرة واحدة فقط وذلك للتخفيف من مستوى الاحتكاك بين الأسرى والسجانين.

#سجن مجدو #أسرى

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