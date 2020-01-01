مباحثات إسرائيلية بحرينية "مكثفة" لإعلان التطبيع "خلال شهر"

القدس المحتلة / سما /

يجري رئيس الموساد، يوسي كوهين، "اتصالات مكثّفة وقريبة جدًا" مع مسؤولين بحرينيين لإشهار إعلان عن تطبيع العلاقات، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، أمس، الأحد.

وقبل 3 أسابيع أجرى كوهين مباحثات مع رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة.

ولم يستبعد المراسل العسكري للقناة، نير دفوري، أن تغري إسرائيل البحرينيين بصفقات سلاح مقابل إشهار تطبيع العلاقات.

ورجّحت مصادر إسرائيليّة أن يُعلن عن العلاقات بعيد توقيع إسرائيل والإمارات على إعلان تحالفها في واشنطن المقرّر الأسبوع المقبل، على أن يكون إشهار التطبيع مع البحرين حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

كما ذكرت القناة أن مسؤولين أميركيين يتوسّطون بين إسرائيل والبحرين أيضًا، علمًا أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، التقى الملك البحريني ووليّ عهده الأسبوع الماضي.

والخميس الماضي، سمحت البحرين للرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات المرور بأجوائها، بعد يوم واحد من موافقة السعودية على طلب إماراتيٍّ مماثل.

وفي المنامة، أكد الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية، التي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.