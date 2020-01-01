الإحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية بنسبة 45% في الربع الثاني من 2020

رام الله / سما /

قال مركز الإحصاء الفلسطيني، إن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 1,217 رخصة خلال الربع الثاني من العام 2020، منها 813 رخصة أبنية جديدة.

وأضاف الإحصاء في بيان صحفي، الإثنين، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفض بنسبة 45% خلال الربع الثاني من العام 2020، مقارنة بالربع الأول من العام 2020، كما سجل انخفاضاً بنسبة 46% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019، وانخفض عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 48% مقارنة بالربع الاول من عام 2020، وانخفضت بنسبة 40% مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.

وأشار إلى أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 461 ألف متر مربع، منها 374 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و87 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

وبين الإحصاء ان عدد الوحدات السكنية المرخصة بلغ 2,190 وحدة سكنيـة مساحاتها 351 ألف متر مربع، منها 1,728 وحدة سكنية جديدة مساحتها 279 ألف متر مربع، و462 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 72 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 50% خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بالربع الاول من العام 2020، وسجَل انخفاضاً بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام 2020 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2019.