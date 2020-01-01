قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض

غزة / سما /
أعلنت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الإثنين 7 سبتمبر ، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا .
وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض بالشيكل الإسرائيلي:
بندورة : 1.3
خيار: 1.7
بصل: 1.7
كوسا: 1
باذنجان: 1.1
بطاطس: 1.4
فلفل: 2
جزر: 1
ثوم: 8
ملفوف: 0
زهرة: 4
قرع: 2
ليمون: 3.3
ملوخية: 1
فاصولياء: 2
بيض: 9
دجاج: 9.5
لحمة: 35
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233