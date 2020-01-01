رام الله / سما /

تصدر انطلاق العام الدراسي للصفوف من الأول حتى الصف الرابع عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الاثنين.

كما تناولت الصحف الثلاث استهجان الرئاسة الحملة المغرضة التي تتعرض لها رئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- أبو ردينة: الشعب الفلسطيني هو الذي سيرسم خارطة فلسطين وليس أميركا ولا إسرائيل

- الرئاسة تستهجن الحملة المغرضة التي تتعرض لها رئيسة ديوان الرئاسة المناضلة انتصار أبو عمارة

- عريقات والصفدي: تحقيق السلام العادل والشامل والدائم خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين

- اشتية: حتى إن توقف الضم لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله

- قوى وشخصيات أردنية ترحب بدعوة الرئيس لوحدة الصف الفلسطيني

- رئيس الوزراء: سنراقب التطورات الصحية في المدارس وهناك برتوكول كامل يعالج كافة القضايا

- مستوطنون يحطمون زجاج مركبات في حوارة وآخر يدهس طفلا في الخليل ويصيبه بجروح

- 5 وفيات و632 إصابة جديدة بـ"كورونا" و341 حالة تعافٍ

- هآريس: ترامب يعيش واقعاً مختلفاً في شأن العنصرية

- فرنسا تطلب من إسرائيل عدم طرد المحامي صلاح حموري

* "القدس":

- 285 ألف طالب ابتدائي التحقوا بصفوفهم

- مستوطنون يقتحمون حوارة والاحتلال يشن حملة اعتقالات ودهم

- 5 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

- "التعليم العالي" تعلن نتائج الامتحان الشامل للعام 2020

- الرئاسة تستهجن الحملة المغرضة التي تتعرض لها انتصار أبو عمارة

- عريقات ووزير الخارجية الأردني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

- 171 مستوطناً يدنسون الأقصى واستعدادات لاقتحام أوسع يوم 19 الجاري بمناسبة "السنة العبرية"

- أكثر من 886 ألف وفاة و27 مليون إصابة بكورونا حول العالم

* "الأيام":

- إصابة مواطن برصاص الاحتلال في سلفيت ونصب سماعتين على أسوار الحرم القدسي

- عريقات والصفدي يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

- 285 ألف تلميذ يلتحقون بصفوفهم في الضفة

- "كورونا" في فلسطين: 6 وفيات و639 إصابة جديدة و341 حالة تعافٍ

- بومبيو: الإمارات وإسرائيل اتفقتا على تشكيل تحالف ضد إيران لحماية "أميركا والمنطقة"