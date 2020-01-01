الاحتلال يعتقل مواطنا في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت المواطن حمزة عمر عبد القادر أبو عيشة (35 عاما)، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة ومخيم العروب واطلقت قنابل الصوت على مدخل المخيم، ونصبت حواجز عسكرية عند مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.