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غانتس يروج لبناء 5000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

الإثنين 07 سبتمبر 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يروج لبناء 5000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الحكومة -البديل- بني غانتس، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء للانعقاد، وذلك للموافقة على بناء وحدات استطانية جديدة في الضفة الغربية.
 
وبحسب القناة، بعد تجميد دام 6 أشهر، طالب جانتس من نتنياهو أن يجتمع المجلس ويوافق على بناء 5000 وحدة استطانية جديدة، سيتم بناء بعض الوحدات في الكتل الاستيطانية الكبرى.
 
وأشارت القناة العبرية إلى أن غانتس يروج لبناء مئات الوحدات في مناطق خارج الكتل الرئيسية مثل نوكديم وبيت إيل وشيلو وجنوب جبل الخليل.

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