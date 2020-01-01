والا: التقارب الحمساوي الفتحاوي خطوة خطيرة إستراتيجيا على إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي في موقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل تنظر بعين الخطورة للتقارب الحمساوي الفتحاوي، وأنها تشكل خطرا إستراتيجيا.



وبحسب بوخبوط،‏ يراقب الجيش الإسرائيلي ممثلاً بهيئة الأركان العامة عن كثب تقارب حماس مع السلطة الفلسطينية وكبار الشخصيات في فتح.



وأضاف بوخبوط أن هناك خوف من سيطرة حماس على مراكز النفوذ في الضفة الغربية وأيضاً على المخيمات الفلسطينية في لبنان.



وختم المحلل الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يعتبر هذا التقارب بين حماس وفتح خطوة خطيرة استرتيجيا على إسرائيل.



صحفي إسرائيلي آخر كتب في تغريدة عبر تويتر، أن هناك من يرى أن حضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى مخيمات لبنان كشف عن المخزون الذي أعدته حماس لهذا اليوم، عبر الجهود الجبارة والهائلة التي تبذلها لتعزيز تواجدها في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي الضفة الغربية.