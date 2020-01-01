  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

والا: التقارب الحمساوي الفتحاوي خطوة خطيرة إستراتيجيا على إسرائيل

الإثنين 07 سبتمبر 2020 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والا: التقارب الحمساوي الفتحاوي خطوة خطيرة إستراتيجيا على إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي في موقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل تنظر بعين الخطورة للتقارب الحمساوي الفتحاوي، وأنها تشكل خطرا إستراتيجيا.
 
وبحسب بوخبوط،‏ يراقب الجيش الإسرائيلي ممثلاً بهيئة الأركان العامة عن كثب تقارب حماس مع السلطة الفلسطينية وكبار الشخصيات في فتح.
 
وأضاف بوخبوط أن هناك خوف من سيطرة حماس على مراكز النفوذ في الضفة الغربية وأيضاً على المخيمات الفلسطينية في لبنان.
 
وختم المحلل الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يعتبر هذا التقارب بين حماس وفتح خطوة خطيرة استرتيجيا على إسرائيل.
 
صحفي إسرائيلي آخر كتب في تغريدة عبر تويتر، أن هناك من يرى أن حضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى مخيمات لبنان كشف عن المخزون الذي أعدته حماس لهذا اليوم، عبر الجهود الجبارة والهائلة التي تبذلها لتعزيز تواجدها في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي الضفة الغربية.

#اسرائيل #حماس #فتح #المصالحة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو .. سهى عرفات: "امتلك ملفات تجسس وفساد لقيادات في السلطة وفتحوا باب جهنم على انفسهم"

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

رئيس صربيا يُصدم من ترامب .. بسبب "القدس" (شاهد)

قناة عبرية تكشف : إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى لهذا السبب ..

شاهد الصور : استقبال حاشد لـ"هنية" في مخيم عين الحلوة بلبنان

فلسطين تستبق اجتماعا عربيا بجهود لمحاصرة التطبيع و البحرين تعترض

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

44

هآرتس: هكذا تشرعن إسرائيل “الخوف من العرب” تمهيداً لرفضهم عنصرياً..

اشتية في رسالة الى الطلبة والمعلمين: "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"

معروف يوجه رسالة للعالقين في داخل وخارج غزة.. ويؤكد معبر رفح سيفتح في حال تهيئة الظروف

رئيس الوزراء: حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله.. !