داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة،:إنها قررت تخفيف إجراءات حظر التجول في مناطق (المغازي، والمصدر، وتبة 86) وسط القطاع.



وأكدت الداخلية في بيان صحفي، أنه تقرر تخفيف إجراءات حظر التجول في الجزء الشرقي من حي الزيتون بمدينة غزة، الواقع شرق شارع صلاح الدين، والمنطقة الممتدة حتى تقاطع شارع المنصورة.



كما تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في أجزاء من منطقة جنوب غرب مدينة غزة، في المربع الواقع من مفترق السرايا حتى مفترق أبو حصيرة غرباً، إلى مفترق الشاليهات جنوباً إلى مفترق الصناعة، مروراً بشارع بيروت حتى مفترق الطيران شرقاً.



كما شملت إجراءات التخفيف السماح بحُرية الحركة للمواطنين وفق ضوابط السلامة والوقاية، من الساعة 7:00 صباحاً حتى 8:00 مساء داخل نطاق المناطق المذكورة فقط، فيما يمنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، كما يُمنع التجمع لأكثر من 20 شخصاً في المناطق المفتوحة، داخل المحافظات المذكورة.



وأكدت أنه يسمح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها، كما يسمح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.



كما أكدت استمرار قرار منع الحركة والتنقل بين المحافظات.

وشددت على ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء التنقل في المناطق المذكورة، بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، فيما ستقوم الأجهزة الشرطية والأمنية على الحواجز بتوقيف المواطنين المخالفين لإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.

أوضحت الوزارة أنه يُمنع تحرك الأطفال وكبار السن؛ حفاظاً على سلامتهم.



وأضافت داخلية غزة: "يستمر إغلاق المدارس والمساجد والجامعات والمولات التجارية والصالات والنوادي والمتنزهات والاستراحات والأسواق الشعبية".

وفيما يتعلق بمحافظة شمال قطاع غزة، أكدت الوزارة على استمرار إجراءات حظر التجول المُشدد كما هي دون تغيير، مع الاستمرار في تشديد الإغلاق على مناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، في محافظة غزة.



