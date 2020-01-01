  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجوجو : استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بضوابط وأنجزنا 110 عقود باليوم الأول

الأحد 06 سبتمبر 2020 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجوجو : استأنفنا عمل المحاكم الشرعية بضوابط وأنجزنا 110 عقود باليوم الأول



غزة / سما /

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو، أنهم اتخذوا قراراً باستئناف العمل داخل المحاكم الشرعية بشكل استثنائي اليوم، في ظل جائحة "كورونا".

وأشار "الجوجو"، مساء الأحد، إلى أنه تم إنجاز 110 عقود زواج في اليوم الأول، حيث كان العمل داخل المحاكم الشرعية في كل محافظة على حدة.

وقال: "لقد تلقينا منذ بدء الحظر نحو 500 اتصال من الأهالي الذين لديهم أبناء خاطبين، مطالبين بفتح المجال أمامهم لإتمام زاوجهم لمنع الوقع بالحرج من ناحية اجتماعية بين العائلات". وفق الراي الحكومية

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق الأمر باعتبار أنه له جانب أمني يتعلق بالحفاظ على سلامة الأهالي، مبيناً أنه تم تشغيل 5 محاكم شرعية من أصل 10 على مستوى قطاع غزة.

وذكر أنه تقرر اشتراط أن يكون الخاطبين الاثنين من نفس المحافظة لمنع حدوث اختلاط وتنقل بين المحافظات في ظل إجراءات الحكومية لمواجهة "كورونا"، حيث تم التنسيق مع الشرطة القضائية لتنظيم توافد الأهالي.

وشدد على أن أي إجراء سيتم اتخاذه فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية يجب ألا يتسبب بأي إصابة، باعتبار أن الزواج يعتبر مصلحة شخصية فيما أن سلامة المجتمع مصلحة عامة ولها الأولوية من الناحية الشرعية.

وأوضح أن المحاكم الشرعية التي تم استئناف العمل بها سيكون الدوام داخلها من 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، مع الالتزام بكافة الإجراءات في ظل وجود المعقمات وتحقيق التباعد وارتداء الكمامات.

وأضاف "بعض الأهالي علقوا على إتمام عقود الزواج بدون تسليم العروسين على بعضها، حيث تم التأكيد لهم أن الأمر لا يؤثر وأن هذا الأمر عُرفي فقط وأن الشرع يقوم على مبدأ إشهار القبول من الطرفين".

وبين أنهم يدرسون مع جهات الاختصاص الحكومية الحالة الصحية والوبائية في قطاع غزة للاستناد إليها في اتخاذ أي إجراء يخص حالات الخطوبة التي يكون فيها العروسين من محافظات مختلفة، في ظل أن هناك توقع بإقبال كبير في ظل قرب تفعيل المنحة القطرية لقروض الزواج.

#المجلس الأعلى للقضاء الشرعي #حسن الجزجز #المحاكم الشرعية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو .. سهى عرفات: "امتلك ملفات تجسس وفساد لقيادات في السلطة وفتحوا باب جهنم على انفسهم"

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

رئيس صربيا يُصدم من ترامب .. بسبب "القدس" (شاهد)

قناة عبرية تكشف : إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى لهذا السبب ..

شاهد الصور : استقبال حاشد لـ"هنية" في مخيم عين الحلوة بلبنان

فلسطين تستبق اجتماعا عربيا بجهود لمحاصرة التطبيع و البحرين تعترض

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

44

هآرتس: هكذا تشرعن إسرائيل “الخوف من العرب” تمهيداً لرفضهم عنصرياً..

اشتية في رسالة الى الطلبة والمعلمين: "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"

معروف يوجه رسالة للعالقين في داخل وخارج غزة.. ويؤكد معبر رفح سيفتح في حال تهيئة الظروف

رئيس الوزراء: حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله.. !

76

محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع