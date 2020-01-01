إغلاق ليلي لـ 27 منطقة عربية داخل أراضي الـ 48 للحد من تفشي كورونا

القدس المحتلة / سما /

قررت السلطات الإسرائييلية، مساء اليوم الأحد، فرض الإغلاق الليلي على 40 بلدة حمراء داخل أراضي 48 من بينها 27 بلدة عربية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، في خطوة تهدف لتجنب فرض إغلاق شامل في المناطق التي تشهد أعلى معدلات لتفشي الوباء.

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، فرض الإغلاق الليلي من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرًا على بلدات حمراء وإغلاق المؤسسات التعليمية فيها باستثناء التعليم الخاص ورياض الأطفال، ابتداءً من يوم غد الإثنين بالتزامن مع نشر القائمة الرسمية للمدن والبلدات المستهدفة.

أما عن أبرز المناطق العربية التي صنفت بالمدن الحمراء فضمت: أبو سنان، أم الفحم، بقعاثا، باقة الغربية، البعينة نجيدات، جولس، جلجولية، جت، دالية الكرمل، زيمر، الرينة، الطيبة، الطيرة، كسرى سميع، كفر قرع، كفر برا، كفر مندا، كفر قاسم، عين ماهل، اللقية، الناصرة، عسفيا، عرعرة، الفرديس، قلنسوة، شفاعمرو، يافة الناصرة.