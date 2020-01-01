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اشتية في رسالة الى الطلبة والمعلمين: "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"

الأحد 06 سبتمبر 2020 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية في رسالة الى الطلبة والمعلمين: "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"



رام الله / سما /

وجه رئيس الوزراء، د.محمد اشتية اليوم الأحد، رسالة إلى الطلبة والمعلمين في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال اشتية لـ "المعلمين": "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن الجهل أخطر من كل الأوبئة؛ بالعلم نهزم المرض والفقر والاحتلال

أضاف: "بإصراركم وعزيمتكم سنتمكن من عبور هذه المرحلة بأمان".

وعاد 300 ألف طالب في الضفة الغربية والقدس، إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد، وذلك وفق إجراءات احترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم.
 

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #المعلمين #ازمة المقاصة #السلطة الفلسطينية #العودة الى المدارس #فيروس كورونا

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