اشتية في رسالة الى الطلبة والمعلمين: "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"

رام الله / سما /

وجه رئيس الوزراء، د.محمد اشتية اليوم الأحد، رسالة إلى الطلبة والمعلمين في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال اشتية لـ "المعلمين": "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن الجهل أخطر من كل الأوبئة؛ بالعلم نهزم المرض والفقر والاحتلال



أضاف: "بإصراركم وعزيمتكم سنتمكن من عبور هذه المرحلة بأمان".

وعاد 300 ألف طالب في الضفة الغربية والقدس، إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد، وذلك وفق إجراءات احترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم.

