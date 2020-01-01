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الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1012 وتسجيل 954 إصابة جديدة

الأحد 06 سبتمبر 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1012 وتسجيل 954 إصابة جديدة



رام الله / سما /

 توفي ثلاثة أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 954 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، التي نقلتها "عرب 48" فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 26,683، بعد تعافي 102,462 (84 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 130,157.

وبيّنت المعطيات الرسمية معدلا مرتفعا للإصابة بكورونا، بلغ 9.6%، إذ يظهر فحص من بين كل أقل من 10 يتم إجراؤها للكشف عن الإصابة بكورونا، نتيجة موجبة.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:33 من مساء اليوم، بلغ 9,221؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 1,523 إصابة، بعد إجراء 15,966 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,012 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في اسرائيل، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 5 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 439، فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 5 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 128 حالة.

ووفقا لبيانات رسمية، تأتي إسرائيل في المرتبة الخامسة بين دول العالم التي تسجل أعلى معدلات إصابة بالمقارنة مع عدد السكان خلال الأسبوعين الماضيين، متقدمة بذلك على دول مثل البرازيل والولايات المتحدة الأميركية.

#فيروس كورونا #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية

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