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الخارجية: 247 حالة وفاة و5848 إصابة و1978 حالة تعاف بصفوف جالياتنا حول العالم

الأحد 06 سبتمبر 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 247 حالة وفاة و5848 إصابة و1978 حالة تعاف بصفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف جالياتنا في العالم بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 247 حالة، وارتفاع الاصابات إلى 5848، وحالات التعافي لـ 1978.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، للمواطن عبد الحميد سعيد سليم السقا (78 عاما)، والمواطن منير علي محمد كحيل (80 عاما)، والمواطن صابر محمد كنعان(73 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 82 حالة.

وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس واوهايو ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3543 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

وبين فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن اليوم الى مصر، ولندن، وايرلندا، وتركيا للالتحاق بأعمالهم واسرهم ودراستهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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