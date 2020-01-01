عريقات والصفدي يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

رام الله / سما /

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اجتماع تشاوري عقد في العاصمة الأردنية عمان، تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد الصفدي وعريقات على أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية وخصوصاً ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والتي تقوض حل الدولتين وجميع فرص تحقيق السلام العادل.

وثمّن عريقات، مواقف المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده الملك عبد الله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

كما أكد عريقات أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.

وفي ختام لقائهما، أكد الصفدي وعريقات استمرار التشاور والتنسيق تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس.