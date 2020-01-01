الخارجية: فتح باب التسجيل أمام العالقين في الوطن إلى إسطنبول ودبي

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المتخصص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن توفر رحلتين للخطوط الملكية أمام العالقين في الوطن الراغبين في السفر الى كل من اسطنبول بتاريخ 9/11 ودبي بتاريخ 9/16.

ودعا فريق العمل في بيان مساء اليوم الأحد، الراغبين في السفر على متن اي من الرحلتين التسجيل على الرابط الالكتروني التالي:

http://www.mofa.pna.ps/evacuation، على النحو التالي:

-يفتح الرابط للتسجيل على رحلة اسطنبول ابتداء من الساعة السابعة من مساء هذا اليوم ويغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد.

-يبدأ التسجيل على نفس الرابط لرحلة دبي من الساعة السابعة من مساء هذا اليوم، ويغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 9-9.

وأوضحت أنه ستتم مغادرة المسافرين الى اسطنبول ودبي على متن الرحلتين المذكورتين اعلاه قبل الموعد المحدد لكل منهما بيوم واحد، وسيمكث المسافر ليلة في فندق المطار على نفقته الخاصة.

وطلبت الوزارة من المواطنين المرشحين للسفر للخارج عدم حجز اية تذاكر او التوجه للسفر عبر المعابر والحدود الا إذا كانوا مسجلين ضمن كشوفات وزارة الخارجية والمغتربين التي ترفع للجهات الاردنية المتخصصة من خلال الوزارة، ومبلَّغين من قبل الفريق المختص في الوزارة بحصولهم على الموافقات اللازمة.