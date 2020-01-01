طولكرم: اجتماع فصائلي لبحث أزمة الكهرباء في المحافظة

طولكرم / سما /

عقدت فصائل العمل الوطني في طولكرم، اليوم الأحد، اجتماعًا عاجلًا لها على ضوء إشكالية الكهرباء في المدينة وضواحيها والعديد من المجالس البلدية والقروية في المحافظة.

وطالبت الفصائل مجلس الوزراء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووعد به حل مشكلة كهرباء طولكرم من شهر شباط الماضي وذلك من خلال تزويد المحافظة بزيادة القدرة الكهربائية.

كما طالبت سلطة الطاقة والحكم المحلي بتشكيل لجان خبراء مهنية وفنية محايدة للعمل على حل مشكلة الكهرباء المستمرة في المحافظة والمدينة.

ودعت الفصائل بلدية طولكرم بكافة طواقمها الإدارية والهندسية والفنية والمالية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها اتجاه ما تتعرض له مدينة طولكرم من جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء لما له من اثار ضارة على كافة المواطنين والمرافق العامة.

وأهابت الفصائل بالمواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية للحفاظ على مصلحة الوطن والبلد من العابثين بالسلم الأهلي والمجتمعي وتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات السياسية الصعبة التي تمر فيها القضية الوطنية.

وحملت فصائل العمل الوطني الاحتلال المسؤولية الإنسانية لعدم موافقتهم على تزويد بلدية طولكرم قدرات كهربائية إضافية لاستيعاب التطور الحاصل بعدد السكان والعمران.

وأعلنت الفصائل انها ستعقد اجتماع طارئ في بلدية طولكرم مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي مساء غدًا الإثنين في دار البلدية لبجث موضوع الكهرباء.