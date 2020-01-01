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الشرطة توقف مغنيًا وعددًا من أصحاب القاعات في طولكرم

الأحد 06 سبتمبر 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة توقف مغنيًا وعددًا من أصحاب القاعات في طولكرم



طولكرم / سما /

 أوقفت الشرطة في طولكرم مغنيًا بعد أن أحيا حفل زفاف وكان متعاقد مع أحد الأشخاص على إحياء حفلة زفاف أخرى، اليوم الأحد، في طولكرم وذلك لعدم الالتزام بتعليمات الحكومة بإيقاف جميع حفلات الزفاف بهدف الحد من تفشي فايروس كورونا في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذا لتعليمات الحكومة الخاصة بمنع الاحتفالات وبمتابعة من عمليات شرطة طولكرم أوقفت الشرطة المغني بعد أن كان ينوي إحياء حفلة في طولكرم.

واهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي ومبادئ التباعد الاجتماعي من تجمعات وحفلات حرصا على سلامة أبناء المجتمع وتحقيق السلامة العامة.

وكانت الشرطة اعتقلت عددا من اصحاب القاعات في المحافظة لعدم التزامهم بقرار اغلاق القاعات.

#الشرطة #طولكرم

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