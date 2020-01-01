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شاهد: الداخلية بغزة تفرض إجراءات مشددة في حيّ الصبرة بمدينة غزة

الأحد 06 سبتمبر 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الداخلية بغزة تفرض إجراءات مشددة في حيّ الصبرة بمدينة غزة



غزة / سما /

شرعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، منذ مساء أمس السبت، تشديد إجراءات الإغلاق وحظر التجول في حي الصبرة بمدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة بغزة أمس السبت عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في حي الصبرة، وتأكيد الداخلية على تشديد الإجراءات الوقائية في الحيّ لكسر حلقات تفشي الوباء.



غزة

ويتواصل سريان حظر التجوال في قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي، في إطار جهود الجهات الحكومية لمنع تفشي فيروس "كورونا".


وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أعلنت أمس تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، في عدد من محافظات ومناطق قطاع غزة، وبقائها مُشددة في مناطق أخرى.


ويأتي هذا القرار، في ضوء تقييم الحالة من قبل وزارة الصحة وخلايا الأزمة بوزارتي الصحة والداخلية، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم.


وأكد "البزم" خلال مؤتمر صحفي، السبت، أن المعيار في تخفيف الإجراءات أو تشديدها هو التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.


وقال: "نتابع كافة المستجدات في جميع المحافظات، ونجري تقييماً للحالة أولاً بأول".


وتشهد محافظتا: غزة، وشمال غزة، استمراراً للإجراءات المُشددة وحظر التجوال؛ بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس فيهما، في حين تم اتخاذ إجراءات التخفيف في غالبية محافظات: الوسطى، وخانيونس، ورفح، باستثناء عدد من الأحياء الموبوءة فيها.



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كورونا غزة
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