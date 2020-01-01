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الشيخ يؤكد: القيادة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة

الأحد 06 سبتمبر 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يؤكد: القيادة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة



رام الله / سما /

 بحث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمحاولة الحكومة الإسرائيلية تطبيق خطة الضم، والاستيلاء على الأراضي لصالح بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية .

وأكد الشيخ، خلال لقائه الوزير أنين، اليوم الأحد، بحضور سفير ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجس، استمرار موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، أنها في حل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، طالما أن إسرائيل لا تتراجع عن مخططاتها في الضم، ورفض صفقة القرن .

وتقدم بالشكر لألمانيا على ما تقدمه من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم الألماني في القطاعات المختلفة للسلطة الوطنية الفلسطينية .

من ناحيته، أكد الوزير الألماني أن بلاده ملتزمة بالشرعية الدولية، وبحل الدولتين، ورفض سياسة الضم .



الشي

#حسين الشيخ #الهيئة العامة للشؤون المدنية

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