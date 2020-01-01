عشراوي تدين قرار الاحتلال الاستيلاء على موقعي" دير سمعان" و"دير قلعة" الأثريين

رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الموقعين الأثريين خربة" دير سمعان" و"دير قلعة" الواقعين في محافظة سلفيت، مؤكدة أن هذه الممارسات غير القانونية واللاأخلاقية تأتي في إطار سياسة دولة الاحتلال المرتكزة على النهب المنظم والسرقة الممنهجة للموروث الحضاري والتاريخي والديني.

وشددت عشراوي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، على أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تمعن في مواصلة جرائمها وترسيخ وجودها على أرضنا وتنفيذ مشروعها القائم على إحلال شعب مكان آخر، وتهويد الحيز والمكان الفلسطيني، وسرقة الأرض والهوية والتاريخ والرواية والثقافة الفلسطينية.

ولفتت في هذا السياق إلى أن هذا القرار الخطير مُخطط له منذ ما يقرب من عشر سنوات، ويهدف إلى ضم هذين الموقعين إلى مستوطنات غير شرعية محيطة بهما.

وأشارت عشراوي إلى أن إسرائيل استهدفت خلال الفترة الماضية العديد من المواقع التاريخية التراثية والدينية في سبسطية ومحيط جبل الفرديس شرق بيت لحم وغيرها من المواقع الأخرى، بما فيها مواقع التراث التابعة لليونسكو في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومدرجات بتير في بيت لحم، والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إلى تحمل مسؤولياتهم وحماية التراث الفلسطيني، ومواجهة سرقة دولة الاحتلال الممنهجة للتراث والتاريخ الفلسطيني، ووقف سياسة الصمت تجاه هذه الجرائم البشعة.