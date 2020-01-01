الاعلامي الحكومي بغزة: لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن استئناف الدراسة في القطاع

غزة / سما /

قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إنه لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن استئناف الدراسة في القطاع، ووزارة التربية والتعليم تتابع عملية التعليم عن بعد بعد رفع المنهاج الدراسي عبر بوابة روافد.



وأكد معروف في تصريحات صحفية أن يوم الثلاثاء موعد صرف المنحة القطرية لــ 170 ألف شخص، لافتًا إلى وجود أكثر من 200 نقطة لصرف المنحة القطرية وذلك وفقا لإجراءات السلامة.



كما أشار إلى أن سياسة الفصل بين المحافظات يقلل من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن منحنى الإصابات هو من يحدد الإجراءات التي نقوم بها.