  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بومبيو: الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق تشكيل تحالف ضد إيران

الأحد 06 سبتمبر 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق تشكيل تحالف ضد إيران



واشنطن /سما/

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن توصل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لاتفاق يفضي إلى تشكيل تحالف ضد إيران.

وقال بومبيو في حوار تلفزيوني عبر قناة "FOX News"، الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها تشكل خطرًا كبيرًا ليس عليهما فقط، بل على المنطقة برمتها. كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأضاف "لقد توصلتا إلى اتفاق يفضي إلى بناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف، للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأميركية أو يؤذي أحدًا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

وأكد بومبيو أن هذا التحالف بين الإمارات واسرائيل تم من خلال "اتفاقية أبراهام للتطبيع الكامل بينهما".

وأشار إلى أن الإمارات أصبحت أول دولة تعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة وطنية يهودية منذ بضعة عقود، مشيرًا إلى أن نصف الدول العربية لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود.

#مايك بومبيو #الولايات المتحدة #اسرائيل #ايران #الامارات

الأكثر قراءة اليوم

فيديو .. سهى عرفات: "امتلك ملفات تجسس وفساد لقيادات في السلطة وفتحوا باب جهنم على انفسهم"

رئيس صربيا يُصدم من ترامب .. بسبب "القدس" (شاهد)

الحية: استطعنا رسم خارطة للفيروس.. وذاهبون لانعطافة جديدة للتعامل مع "كورونا"

"بينيت" يجبر "نتنياهو" على إزالة منشوره خلال ساعات

قناة عبرية تكشف : إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى لهذا السبب ..

فلسطين تستبق اجتماعا عربيا بجهود لمحاصرة التطبيع و البحرين تعترض

شاهد الصور : استقبال حاشد لـ"هنية" في مخيم عين الحلوة بلبنان

الأخبار الرئيسية

معروف يوجه رسالة للعالقين في داخل وخارج غزة.. ويؤكد معبر رفح سيفتح في حال تهيئة الظروف

76

محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة و341 حالة تعاف من كورونا

فيروس

الصحة : وفاة مواطنة (36 عاما) بفيروس كورونا في غزة