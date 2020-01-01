بومبيو: الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق تشكيل تحالف ضد إيران

واشنطن /سما/

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن توصل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لاتفاق يفضي إلى تشكيل تحالف ضد إيران.

وقال بومبيو في حوار تلفزيوني عبر قناة "FOX News"، الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها تشكل خطرًا كبيرًا ليس عليهما فقط، بل على المنطقة برمتها. كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأضاف "لقد توصلتا إلى اتفاق يفضي إلى بناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف، للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأميركية أو يؤذي أحدًا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

وأكد بومبيو أن هذا التحالف بين الإمارات واسرائيل تم من خلال "اتفاقية أبراهام للتطبيع الكامل بينهما".

وأشار إلى أن الإمارات أصبحت أول دولة تعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة وطنية يهودية منذ بضعة عقود، مشيرًا إلى أن نصف الدول العربية لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود.