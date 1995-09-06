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ارتفاع عدد الأسرى الذين أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال إلى 31

الأحد 06 سبتمبر 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الأسرى الذين أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال إلى 31



غزة / سما /

 أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، أن عدد الأسرى الذين أمضوا ما يزيد على ربع قرن بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ارتفع إلى 31 بعد انضمام أسير جديد إلى القائمة.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن الأسير حمدالله عبد الهادي صرمة (47 عامًا) من رام الله، أتم اليوم عامه الخامس والعشرين، ودخل السادس والعشرين على التوالي، مشيرًا إلى أنه معتقل منذ 6/9/1995، وأصدرت محاكم الاحتلال الصورية بحقه حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وبين أن 12 أسيرًا من القائمة هم من سكان المناطق المحتلة عام 1948، وأقدمهم عميد الأسرى جميعًا كريم يوسف يونس، وهو معتقل منذ 6/1/1983، والأسير ماهر عبد اللطيف يونس ومعتقل في نفس العام.

وطالب المركز، بإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى، كونهم مرضى وكبار سن، وأمضوا عشرات السنين خلف القضبان، مطالبًا المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى ووسائل الإعلام إلى منحهم مزيدًا من المساحة والاهتمام، بما يساهم في مساندتهم وتسليط الضوء على قضيتهم وإبراز معاناتهم الخاصة.

#اسرى #سجون الاحتلال

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